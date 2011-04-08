Каськив: проект «Воздушный экспресс» может быть реализован до Евро-2012

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ не исключает того, что проект «Воздушный экспресс» (железнодорожное сообщение между центром Киева и аэропортом «Борисполь») может быть реализован до Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в ходе презентации проекта.

В частности, по его словам, что срок строительства рассчитан на период до двух лет.

«Если вы спросите, реально ли это построить до Евро, я скажу, что у нас такие планы однозначно были, и мы их с повестки дня не снимаем. Но это будет реализовать непросто», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он отметил, что точнее сказать о сроках строительства и о возможности его завершения до Евро-2012 можно будет в мае, когда будут проведены все уточненные расчеты.

«Мы будем все возможное делать, чтобы это случилось. Это входило в наши планы, но не входило в обязательство», - сказал он.

По словам В.КАСЬКИВА, существующие сейчас расчеты, сметная документация будут еще уточняться. При этом расчеты будут подтверждены аудитом одной из компаний «большой четверки».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предоставил в 2011 году ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

В начале февраля 2011 г. гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ сообщил, что строительство железнодорожной ветки между аэропортом «Борисполь» и центром Киева откладывается в связи с тем, что пока не решен вопрос госгарантий под кредит китайского банка на это строительство. Он оценивал строительство в 200 млн. долл. без строительства станций для пассажиров.

Планируется, что китайские банки предоставят кредит в размере 1 млрд. долл., при этом часть из них - на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет Киев и международный аэропорт «Борисполь».

Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году и завершить через три года.