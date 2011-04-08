Количество пользователей украинского Интернета выросло на 18,2%

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные Браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц + Браузеры, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце) в марте т.г. увеличилось на 18,2% по сравнению с февралем и составило 23,3 млн. чел.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета», которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, существенных изменений в географическом распределении пользователей Интернета в марте т.г. не наблюдалось. Как и прежде, лидирует киевский регион. Его доля составила 56,57% от общей аудитории. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы, как Харьков (7,38% от общей аудитории), Донецк (5,72%), Одесса (5,29%), Львов (5,31%), Днепропетровск (4,31%), Крым (2,18%), Луганск (1,58%). Их суммарная доля составляет 32,44%.

В то же время у Житомирского, Ривненского и Ивано-Франковского регионов наименьшая активность аудитории Интернет в Украине - всего 0,29%, 0,26% и 0,13% от общего числа пользователей в марте т.г. соответственно. На остальные регионы пришлось 10,31%.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети в марте 2011 года, составило более 3,6 млрд. минут, что на 13,56% больше, чем в предыдущем месяце.