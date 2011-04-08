"Укртелеком" расширил международный роуминг в Финляндии

"Укртелеком" расширил международный роуминг мобильной связи (ТМ Utel) для своих абонентов в Финляндии. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В Финляндии услугами голосового международного роуминга и мобильным Интернетом абоненты "Укртелекома" могут воспользоваться в сети роуминг-партнера - оператора DNA (предоставляет услуги под брендом DNA).

Сегодня услуги международного роуминга для абонентов мобильной связи "Укртелекома" доступны в более чем 70 странах мира, мобильный Интернет - в более чем 45 странах мира.