Окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет - Каськив

В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе презентации проекта глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

При этом стоимость проезда будет возрастать. «Стоимость билета выходит из бизнес-модели этого проекта, она будет этапной. Она не будет превышать среднеевропейскую стоимость. То есть, мы считаем, что она не будет превышать максимальный показатель 10 долл., но может быть значительно ниже, особенно, на первом этапе она будет ниже вдвое», - сказал он.

Прогнозируемый пассажиропоток на линии - от 12 млн. пасс. в 2014 г. до 30 млн. в 2030 г.

«Как вы понимаете, люди которые садятся в этот поезд с билетом, могут себе позволить такую возможность, так как это не есть социальной составляющей, это не городской, не пригородный транспорт. Это дает нам возможность сделать проект окупаемым и перестать вешать на Госбюджет массу нагрузок», - сказал В.КАСЬКИВ.

Он также сообщил, что общая сметная стоимость проекта 2 млрд. 978,5 млн. грн.

Напомним, что 28 марта т.г. КМУ было одобрено ТЭО проекта организации пассажирского железнодорожного сообщения общей сметной стоимостью 3 млрд. 270,727 млн. грн., в т.ч. строительно-монтажные работы - 2 млрд. 403,393 млн. грн., оборудование - 60 млн. 993 тыс. грн.

По словам В.КАСЬКИВА, все сегодняшние цифры ТЭО являются расчетными и будут уточняться. Подвижной состав, очевиднее всего, будет использоваться украинский. Планируется приобрести 4 электропоезда по 5 вагонов стоимостью 229 млн. грн.

Предварительно, согласно презентованному проекту, будет построено 16 км ж/д пути (остальной путь проляжет по существующим колеям «Укрзализныци») стоимостью 532,2 млн. грн., ж/д путепровод на подходе к ст. Г.Кирпы стоимостью 68,6 млн. грн., автодорожный путепровод стоимостью 92,3 млн. грн., ж/д эстакада 3,5 км за 1 млрд. 581,6 млн. грн. Также построят два терминала-остановочных пункта электропоездов - стоимость 44 и 73 млн. грн. Стоимость объединенного авиационно-железнодорожного терминала составит 192,4 млн. грн., пешеходного тоннеля между терминалом и привокзальной площадью на ст. Киев-Пасс. - 89,8 млн. грн. Еще 13,5 млн. будет стоить реконструкция автодорожного путепровода, 62 млн. грн. - участие в строительстве пункта техобслуживания электропоездов на ст. Борщаговка-тех.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

Генеральным подрядчиком проекта выступит компания China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Строительство планируется начать в 2011 году.

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долларов США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.