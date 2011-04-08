В аэропорту «Львов» открывается новый регулярный рейс в Прагу

С 27 апреля авиакомпания «Чешские авиалинии» открывает международный регулярный рейс в аэропорту «Львов» по маршруту Прага - Львов - Прага.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, важно, что новый регулярный рейс открывается в условиях реконструкции взлетно-посадочной полосы (ныне эксплуатационная длина составляет 1610 метров).

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, реконструкция аэродрома в аэропорту «Львов» будет проходить в два этапа. В рамках реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорт «Львов» будет работать без закрытия.

На первом этапе реконструкции будет построен новый участок искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 795 м: при этом во время реконструкции порог взлетно-посадочной полосы будет перенесен на 900 м. На втором этапе планируется выполнить реконструкцию части искусственной взлетно-посадочной полосы, оставшейся, длиной 1610 м.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Львов» – крупнейший в Западной Украине по пассажиропотоку и маршрутной сети.