ЮЗЖД 6-14 апреля частично отменяет остановки поездов на участке Киев-Фастов

Юго-Западная железная дорога обращает внимание пассажиров, что на участке Киев-Фастов с 6 апреля по 14 апреля т.г., в связи с реконструкцией остановочной платформы Снитынка, отменяется остановка всех парных электропоездов, которые будут курсировать с 18.45 вечера до 8.40 утра. Об этом УНИАН сообщили в ЮЗЖД.

В частности, отменяется остановка э/п № 6044 Фастов-Киев, № 6046 Фастов-Киев, № 6048 Фастов-Киев, № 6002 Фастов-Киев, № 6004 Фастов-Киев, № 6006 Фастов-Киев, № 6008 Фастов-Киев, № 6010 Фастов-Киев, № 6012 Фастов-Киев, № 6542 Фастов-Киев, № 6016 Фастов-Киев, № 6018 Фастов-Киев, № 6020 Фастов-Киев, № 6544 Фастов-Киев, № 6022 Фастов-Киев, № 6024 Фастов-Киев.