В Луганске в мае подорожает проезд в маршрутных такси, троллейбусах и трамваях

В Луганске с середины мая повысятся цены на проезд не только в маршрутных такси, но и в троллейбусах и трамваях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил секретарь Луганского городского совета Александр ФИЛИПСКИЙ.

«Все цифры пока еще достаточно приблизительные, - подчеркнул он. - В автобусах, работающих в режиме маршрутного такси, планируется установить тариф 2 грн. 50 копеек, в электротранспорте - 1 грн. 50 копеек».

При этом А.ФИЛИПСКИЙ отметил, что «вообще-то, проезд в трамвае или троллейбусе должен стоить минимум 2 грн., но город не согласился поднимать его до такого уровня, поэтому 50 копеек разницы будет выплачиваться за каждого перевезенного пассажира из городского бюджета».

Цена же за проезд в автобусах большой вместимости сейчас еще высчитывается, сказал он.

А.ФИЛИПСКИЙ подчеркнул, что расчеты по новым тарифам велись в соответствии с существующим законодательством, которое гласит, что любое предприятие должно работать на прибыль, поэтому в цене за проезд должно быть заложено 10% рентабельности.