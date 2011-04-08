Президент утвердил Положение о Госавиаслужбе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной авиационной службе Украины.

Указ от 6 апреля № 398/2011 размещен на сайте Главы государства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно положению, Госавиаслужба является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины.

Госавиаслужба входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации.

Госавиаслужба Украины в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, актами Президента Украины и Кабинета министров Украины, приказами Министерства инфраструктуры, другими законодательными актами Украины, а также поручениями Президента Украины и вице-премьер-министра - министра инфраструктуры.

Также определены основные задачи Госавиаслужбы, среди которых реализация государственной политики в сфере гражданской авиации и использования воздушного пространства; осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации; организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации; сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации и лицензирование авиационных перевозок; регулирование использования воздушного пространства и организация воздушного движения; организация авиационных перевозок.

Напомним, Госавиаслужба является преемницей Государственной авиационной администрации, которая была в составе Министерства транспорте и связи. Создана в результате реорганизации Минтранссвязи и создания Министерства инфраструктуры.