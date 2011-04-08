Мининфраструктуры констатирует снижение аварийности на транспорте

С начала года на транспортно-дорожном комплексе Украины уменьшилось количество аварий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-служба Министерства инфраструктуры.

По состоянию на 1 апреля 2011 года на транспорте Украины, который подчиняется Министерству инфраструктуры, произошло 317 аварийных происшествий (в прошлом году за аналогичный период произошло 366 аварий). Количество погибших в этих происшествиях уменьшилось на 11,8%, а количество травмированных - на 30,1%.

Уменьшение количества аварий наблюдается почти на всех видах транспорта. На автомобильном транспорте общего назначения аварийность уменьшилась на 52,4% по сравнению с тремя месяцами 2010 года. На ведомственном автомобильном транспорте Министерства инфраструктуры показатели аварийности снизились на 38,7%.

Аварийных происшествий на железнодорожном транспорте стало меньше на 2,5%. В частности, на железнодорожных переездах в первом квартале текущего года произошло 16 ДТП против 31 ДТП за три месяца 2010 года.

На авиационном транспорте количество аварийных происшествий снизилось на 26,9%: с 26 до 19 событий.