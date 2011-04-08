Президент утвердил Положение об Укртрансинспекции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом утвердил Положение о Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция).

Указ № 387/2011 от 6 апреля т.г. размещен на сайте главы государства.

При этом Кабинету министров Украины в двухмесячный срок поручено предусмотреть расходы на содержание Государственной инспекции Украины по безопасности на наземном транспорте; решить вопрос о передаче имущества, необходимого для обеспечения ее деятельности; подать предложения по приведению законодательных актов в соответствие с данным указом; привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с данным указом; обеспечить приведение министерствами и другими органами исполнительной власти собственных нормативно-правовых актов в соответствие с данным указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

«Укртрансинспекция» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины.

«Укртрансинспекция» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, на перевозку которым выдана лицензия, на городском электрическом, железнодорожном транспорте.

Основными задачами «Укртрансинспекции» являются: реализация государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте и ведение дорожного хозяйства.

Напомним, Президент поручил создать Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте, реорганизовав Государственную автотранспортную службу Украины.