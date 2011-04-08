В Киеве построят новую дорогу от Подольского мостового перехода к проспекту Ватутина

В Киеве до 2012 года от Подольского мостового перехода до проспекта Ватутина построят новую дорогу.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении КК «Киевавтодор».

В частности, для обеспечения введения в эксплуатацию второй очереди Подольского мостового перехода через Днепр (от ул. Верхний Вал до проспекта Ватутина) до 2012 года город планирует построить дорогу от Подольского мостового перехода до проспекта Ватутина со строительством транспортной развязки на примыкании в урочище Горбачиха к мостовому переходу. Кроме того, предусмотрено строительство заезда с ул. Верхний Вал через Гавань на Подольский мостовой переход.