10 человек погибли в крупном ДТП на Севере Германии

Крупное ДТП произошло в пятницу на Севере Германии, минимум 10 человек погибли, около 100 получили ранения и направлены в больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал N24.

Авария произошла на автобане под городом Росток. Точное число столкнувшихся автомобилей пока не сообщается, но известно, что несколько автомобилей загорелись. К настоящему времени огонь удалось потушить. Другие подробности уточняются. "Это самое крупное дорожно-транспортное происшествие за всю историю земли Мекленбург-Передняя Помирания", - цитирует телеканал представителя полиции.

По предварительным данным полиции, причиной аварии мог стать ураган.