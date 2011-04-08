Возле Претории (ЮАР) столкнулись поезда - 200 раненых

Два человека погибли, 200 получили ранения в пятницу в результате столкновения двух пассажирских поездов в деловой столице ЮАР Претории, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, среди погибших - машинист и пассажир одного из составов. Сообщается, что более 20 человек находятся в критическом состоянии. На месте аварии продолжают работать многочисленные спасательные команды, которые извлекают пассажиров из искореженных вагонов.

Местное издание BNO NEWS со ссылкой на представителя службы 911 Джеффри Уикса (Jeffrey Wicks) передает, что инцидент произошел на железнодорожном мосту в черте города. Уикс отметил, что после столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов и перевернулись. Железнодорожная полиция расследует обстоятельства инцидента.

Агентство отмечает, что после падения режима апартеида железнодорожная сеть в ЮАР, которую перестали регулярно ремонтировать и устраивать тщательные профилактические осмотры, стала одним из самых ненадежных систем транспорта.