Власти Венесуэлы арестовали экипаж греческого балкера, в составе которого есть украинцы

Венесуэльские власти задержали греческий балкер Maria L. и арестовали экипаж, в состав которого входят граждане Украины, из-за обнаружения на судне наркотиков. Об этом сообщает «Морской бюллетень «Совфрахт». Согласно сообщению, 400 кг кокаина нашли прикрепленными к подводной части балкера в районе рулевого устройства. Экипаж состоит из 20 человек – граждан Греции, Индонезии, Чили и Украины.

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