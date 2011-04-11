Власти Венесуэлы арестовали экипаж греческого балкера, в составе которого есть украинцы

08:56, 11 апреля 2011
Транспорт/Связь
2

Венесуэльские власти задержали греческий балкер Maria L. и арестовали экипаж, в состав которого входят граждане Украины, из-за обнаружения на судне наркотиков.

Об этом сообщает «Морской бюллетень «Совфрахт».

Согласно сообщению, 400 кг кокаина нашли прикрепленными к подводной части балкера в районе рулевого устройства.

Экипаж состоит из 20 человек – граждан Греции, Индонезии, Чили и Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter