Власти Венесуэлы арестовали экипаж греческого балкера, в составе которого есть украинцы
08:56, 11 апреля 2011Транспорт/Связь
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Венесуэльские власти задержали греческий балкер Maria L. и арестовали экипаж, в состав которого входят граждане Украины, из-за обнаружения на судне наркотиков.
Об этом сообщает «Морской бюллетень «Совфрахт».
Согласно сообщению, 400 кг кокаина нашли прикрепленными к подводной части балкера в районе рулевого устройства.
Экипаж состоит из 20 человек – граждан Греции, Индонезии, Чили и Украины.
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