В ближайшее время на рассмотрение ВР будет внесен законопроект об отмене техосмотра – Могилев
10:20, 11 апреля 2011Транспорт/Связь
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В ближайшее время в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ 9 апреля на брифинге во Львове.
«В ближайшее время, на протяжении недели, двух недель, в Верховную Раду будет внесен законопроект об отмене проведения Государственного технического осмотра. Но эти изменения будут касаться лишь частных транспортных средств», - уточнил министр.
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