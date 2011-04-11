В ближайшее время на рассмотрение ВР будет внесен законопроект об отмене техосмотра – Могилев

В ближайшее время в Верховную Раду Украины будет внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ 9 апреля на брифинге во Львове.

«В ближайшее время, на протяжении недели, двух недель, в Верховную Раду будет внесен законопроект об отмене проведения Государственного технического осмотра. Но эти изменения будут касаться лишь частных транспортных средств», - уточнил министр.