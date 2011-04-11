В «Борисполе» из-за ветра приостановлены высотные работы

В связи со штормовым предупреждением 8 апреля в 11:00 на строительной площадке терминала D аэропорта «Борисполь» были приостановлены высотные работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, учитывая опасность проведения высотных работ при таких условиях, в пятницу утром руководство аэропорта сообщило подрядчику о запрете выполнять высотные работы на стройплощадке терминала D.

По данным синоптиков, с 8 по 11 апреля порывы ветра в Киевской области достигали 15-20 м/с.

Как отмечают в аэропорту, до стабилизации погодных условий будут активизированы отделочные работы внутри терминала.

Сейчас на строительстве терминала D аэропорта «Борисполь» выполнено 50% строительно-монтажных работ и 95% проектных работ. В частности, завершаются работы по монтажу кровли, устройству перегородок, монтажу внутренних инженерных сетей. На строительстве продолжаются работы по установке металлических конструкций пассажирских посадочных трапов. Уже начаты работы по установке сортировщика багажа. В северной части пассажирской галереи начаты работы по монтажу систем обогрева «теплый пол».

Кроме того, продолжаются работы на участках строительства автодороги и автомобильного путепровода, строительство перрона и рулежных дорожек сообщения с летной зоной № 1.

Терминальный комплекс «D» Международного аэропорта «Борисполь», который будет иметь площадь 110 тыс. кв. м, после завершения работ станет крупнейшим в аэропорту. Новый аэровокзал будет специализироваться исключительно на международных рейсах. Он позволит увеличить конкурентоспособность главных воздушных ворот страны и расширить его возможности на рынке международных авиаперевозок. Проектная мощность терминала D достигнет 9 млн. пассажиров в год (3 тыс. пассажиров в час на вылет и столько же на прибытие).

Как сообщал УНИАН, в субботу, 9 апреля, в результате аварии башенного крана во время работ по реконструкции старого помещения Харьковского аэропорта погибли двое монтажников компании – подрядчика «Стальконструкция». Башенный кран разбирал завалы, образовавшиеся накануне во время демонтажа аварийного помещения старого аэровокзала. По информации пресс-службы аэропорта, возможной причиной падения стрелы стал большой порыв ветра. Предварительно известно, что, падая, кран зацепил подъемник, и рабочие выпали с шестиметровой высоты.

«Правила безопасности во время работ были полностью соблюдены, и причиной гибели людей специалисты предположительно называют разгул стихии», – заверили в пресс-службе аэропорта.