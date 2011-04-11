Глава ВААП не исключает, что стоимость проезда в маршрутках может вырасти до 5 грн.

Перевозчики могут начать повышать стоимость проезда в городских маршрутках до 5 грн., чтобы обеспечить работу на уровне рентабельности.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА.

«Сегодня, исходя из стоимости топлива и комплектующих, тариф должен быть на уровне 10 грн. Но, учитывая то, что никто за 10 грн. не поедет, учитывая ситуацию с доходами у населения, обеднением, то хотя бы для того чтобы была нулевая рентабельность, где-то порядка 5 грн. должен быть на городских маршрутах проезд», – сказал В.РЕВА.

По его словам, централизованного решения о повышении тарифов в связи с ростом стоимости топлива и других расходов перевозчиков не было принято, однако некоторые перевозчики самостоятельно принимают решение о повышении.

«Перевозчики кто вышел, кто не вышел с предложениями, и уже в ряде случаев идут на то, что самостоятельно принимают такое решение, никого не спрашивая. То есть идет процесс неконтролируемый, он выходит из существующей ситуации», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, частные перевозчики обратились к правительству с просьбой до середины апреля 2011 года решить вопрос нерентабельности перевозок и необходимости повышения стоимости проезда в городских маршрутках. В случае непринятия каких-либо мер перевозчики не исключают возможность проведения акций протеста.

По словам перевозчиков, отказаться от повышения тарифов можно лишь тогда, когда правительство примет решение о ряде налоговых льгот, освобождении от НДС, налога на землю и пр.