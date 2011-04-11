Автоперевозчики обратятся к руководству страны по поводу реорганизации Госавтотрансслужбы

Автомобильные перевозчики намерены обратиться к руководству страны, чтобы выразить свою обеспокоенность в связи с реорганизациями транспортных служб в Министерстве инфраструктуры Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА.

Напомним, на прошлой неделе Президент Украины создал Государственную инспекцию Украины по безопасности на наземном транспорте, реорганизовав Государственную автотранспортную службу.

«Сейчас мы готовимся к встрече, уже, наверное, с Президентом Украины, потому что эти указы могут дестабилизировать работу отрасли. Во всяком случае они на улучшение работы не пойдут», – сказал В.РЕВА.

По его словам, главной проблемой реорганизации является то, что новосозданная структура берет на себя все функции – и управления, и контроля на автотранспорте, что является недопустимым.

«Получилось, что этим указом Госслужба автомобильного транспорта ликвидирована, создана инспекция, функции которой должны быть абсолютно контрольные, а тут переданы и все функции управленческие, начиная от проведения конкурсов, выдачи разрешений, лицензии. Все, что есть на автомобильном транспорте, передано инспекции, даже те функции, которые она не может выполнять. Сейчас все вместе объединили: организацию работы и контроль, а это противоречит науке управления и всему остальному», – считает В.РЕВА.

По его словам, при реорганизации не было учтено мнение перевозчиков. «Это для нас как холодный душ. Мы сейчас разбираемся, советуемся. Обстановка очень накалена», – отметил он.

Также глава ВААП добавил, что в указе не предусмотрено решение вопроса взаимодействия нового органа с общественными организациями перевозчиков, обозначено только взаимодействие с профсоюзами. При этом В.РЕВА отметил, что в автомобильной отрасли накопилось много негатива и вопросов, которые нужно решать. «Нам надо обязательно встречаться с руководством страны в целом по ситуации на автомобильном транспорте», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2011 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал, образовал и переименовал ряд центральных органов исполнительной власти. В частности, ликвидирована Государственная автотранспортная служба, создана Государственная инспекция Украины по безопасности на наземном транспорте (Укртрансинспекция). Президент также утвердил Положение об «Укртрансинспекции».

При этом Кабинету Министров Украины в двухмесячный срок поручено предусмотреть расходы на содержание инспекции, решить вопрос о передаче имущества, необходимого для обеспечения ее деятельности, подать предложения по приведению законодательных актов в соответствие с данным указом.

Согласно документу, «Укртрансинспекция» является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через вице-премьер-министра – министра инфраструктуры Украины.

«Укртрансинспекция» входит в систему органов исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном транспорте общего пользования, на перевозку которым выдана лицензия, на городском электрическом, железнодорожном транспорте.

Основными задачами «Укртрансинспекции» являются: реализация государственной политики по вопросам безопасности на автомобильном, городском электрическом, железнодорожном транспорте и ведение дорожного хозяйства.