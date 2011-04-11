Функции Госслужбы связи возложены на Госслужбу спецсвязи и защиты информации

Президент Украины возложил функции Государственной службы связи (Госсвязи) на Госслужбу спецсвязи и защиты информации.

Об этом говорится в указе Президента Украины №409 от 8 апреля 2011 года «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 6 апреля 2011 года №370», который размещен на сайте Президента.

Согласно указу №370, Государственная служба связи Украины была ликвидирована, а ее функции возлагались на Министерство инфраструктуры Украины, в которое структурно входила Государственная служба связи.

Указом №490 Президент Украины изменил это положение, возложив функции Государственной службы связи на Госслужбу спецсвязи и защиты информации Украины.