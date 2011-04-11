Toyota намерена 18 апреля возобновить производство автомобилей в Японии

Японский автогигант Toyota Motor Corp. принял решение возобновить производство на всех автомобилестроительных предприятиях с 18 по 27 апреля 2011 года.

Об этом сказано в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, планируется, что будет возобновлено производство всех моделей автомобилей Toyota и Lexus на всех собственных и дочерних предприятиях «Тойота» и аффилированных компаний.

Объем производства будет составлять приблизительно 50% от обычного. После 27 апреля все предприятия приостановят свою работу на период ежегодных весенних государственных праздников в Японии вплоть до 9 мая 2011 года.

Решение о дальнейших планах по производству автомобилей на заводах Toyota Motor Corp. и дочерних компаний в Японии будет принято, исходя из ситуации с поставками автокомплектующих.

Кроме того, 11 апреля будет возобновлено производство автомобилей на заводе «Сагамихара Сентрал Мотор» в японской префектуре Канагава.

С 28 марта на заводах «Тсутсуми» в префектуре Аичи и «Кюсю» в японской префектуре Фукуока восстановлено производство некоторых моделей автомобилей с гибридным приводом, которые пользуются повышенным спросом на мировом рынке, – Toyota Prius, Lexus CT200h и др.

Как сообщал УНИАН, ранее Toyota, а также другие японские автопроизводители (Nissan, Honda, Subaru и Mitsubishi Motors) приостановили работу своих заводов из-за серии землетрясений и цунами.