Плотность фиксированной телефонной связи составляет 28,2 телефона на 100 жителей

В Украине в 2010 году показатель плотности (проникновения) фиксированной телефонной связи по сравнению с 2009 годом снизился на 0,1% и составил 28,2 телефона на 100 жителей.

Об этом говорится в годовом отчете Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) за 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, уровень проникновения телефонной связи в разных регионах Украины распределяется неравномерно и в достаточно широком диапазоне. Так, наиболее высокий уровень проникновения фиксированной телефонной связи плотности в Киеве – 58,6 телефона на 100 жителей. В Одесской области этот показатель составляет 50,4, в Запорожской и Днепропетровской областях – 34,9 и 32,6 соответственно.

В первую пятерку регионов, в которых уровень проникновения фиксированной телефонной связи превысил значение 30 телефонов на 100 жителей, вошел также Севастополь – 33,8.

В большинстве регионов Украины уровень проникновения фиксированной телефонной связи находится в промежутке между значениями 20 и 30. Лидируют в этой группе регионов Харковская (29,4 телефона на 100 жителей), Черниговская (27,8) и Полтавская (27,5) области.

Среди аутсайдеров по уровню проникновения фиксированной телефонной связи в Украине западные регионы Украины, в которых уровень проникновения составляет менее 20 телефонов на 100 жителей: Ривненская (19,8), Ивано-Франковская (19,7), Волынская (19,6) и Закарпатская (15,9) области.

Справка УНИАН. По данным НКРС, в Украине по итогам 2010 года насчитывалось 12,286 млн. фиксированных телефонов, из них 10,654 млн. в городах и 1,632 млн. в селах.