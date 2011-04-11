Янукович: Украина вошла в график подготовки к Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что Украина практически вошла в график подготовки к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании регионального комитета по экономическим реформам во Львове.

Говоря о том, что он сегодня посетил Львовский аэропорт и стадион, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что можно проследить хорошую динамику.

По его словам, то, что было в начале 2010 года, выглядело «печально» и вызывало ощущение, что Украине «угрожает то, что у нее отберут европейский праздник».

Президент подчеркнул, что это могло негативно отразиться на имидже Украины. Он заметил, что «ничего нет хуже, чем то, что страна является плохим хозяином».

Сегодня, констатировал В.ЯНУКОВИЧ, благодаря совместным усилиям Украина практически вошла в график и фактически спасла свое доброе имя. Он поблагодарил вице-премьера Бориса КОЛЕСНИКОВА, руководителей областей, строителей и президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ, который взял на себя ответственность и «поверил Украине».

При этом В.ЯНУКОВИЧ сказал, что М.ПЛАТИНИ, год тому назад поверив Украине, что она сможет войти в график подготовки к чемпионату, очень рисковал, поскольку если бы Украина не выполнила свое обещание, он мог потерять должность во время перевыборов.

«Хочу публично сказать - его решение оценил украинский народ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.