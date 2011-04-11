Предприятия сферы Мининфраструктуры увеличили перевозки грузов на 15,7%

По оперативным данным, за I квартал 2011 года предприятия транспорта, входящие в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины, перевезли 130,2 млн. тонн грузов - это на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

При этом транзит железнодорожным транспортом вырос на 23% и составил 14,6 млн. тонн.

За три месяца 2011 года в портах переработано 27 млн. 295 тыс. тонн грузов (на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года), в частности транзитных грузов - 10,1 млн. тонн (на 22,5% больше, чем за три месяца прошлого года)

В течение I квартала перевезено 702,2 млн. пассажиров - на 0,2% больше аналогичного периода прошлого года.

С начала года предоставлено услуг связи на сумму 11,7 млрд. грн., из которых населению - на сумму 4,5 млрд. грн., что соответственно на 5,1% и 0,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Государственными предприятиями транспортно-дорожного комплекса и отрасли связи в государственный бюджет уплачено на 21,5% больше, чем в прошлом году, - 2245,8 млн. грн.