В Херсонской области хотят углубить русло Днепра под крупнотоннажные суда

Херсонская облгосадминистрация изучает возможность углубления русла Днепра в районе Херсона для прохождения судов грузоподъемностью до 50 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в распоряжении главы Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА № 181 от 4 апреля «О плане мероприятий по обеспечению выполнения поручений Президента Украины», которые Виктор ЯНУКОВИЧ дал центральным и местным органам исполнительной власти по результатам своего визита в Херсонскую область 10 февраля.

В соответствии с поручениями Президента и главы Херсонской ОГА, планируется при участии Национальной академии наук рассмотреть вопрос об углублении судоходной части дельты Днепра и осуществить технико-экономические расчеты по дноуглубительным работам.

Провести эти работы Н. КОСТЯК поручил до 26 апреля. Ответственными назначены вице-губернатор Анатолий ХОМЕНКО, госпредприятия «Дельта-лоцман» и «Херсонский морской торговый порт», а также ГП «Херсонский речной порт» АСК «Укрречфлот».

Ранее Н.КОСТЯК сообщал, что дноуглубительные работы в акватории Днепра в районе Херсона планируется провести в Херсонском морском канале и на самой реке до верхнего участка в районе автомобильного моста через Днепр (Антоновский мост).

Стоимость таких работ, по его словам, может составлять до 500 млн. грн.

Справка УНИАН. Сейчас ГП «Херсонский морской торговый порт» в основном принимает суда дедвейтом 5–10 тыс. тонн.