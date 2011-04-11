«Костянтин Ольшанський» доставил в Севастополь 85 эвакуированных из Ливии украинцев

Большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський» с 113 эвакуированными из Ливии гражданами, в том числе 85 гражданами Украины, сегодня в 14.00 прибыл в порт Севастополь.

Как передает корреспондент УНИАН, на причале морского вокзала Севастопольского морского торгового порта корабль встречали командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ, председатель Севастопольской горгосадминистрации Валерий САРАТОВ, заместитель председателя городского совета Сергей АНТОНЕНКОВ. Они поднялись на борт корабля, где состоялся короткий митинг.

В.МАКСИМОВ сказал журналистам, что он рад тому, что «экипаж выполнил задание, которое Военно-морские силы Украины за время своего существования раньше никогда не выполняли».

По его информации, «за трое суток нам дали команду отправить корабль в район боевых действий и выполнить гуманитарную миссию по эвакуации украинских граждан, и украинские моряки ее успешно выполнили».

В свою очередь В.САРАТОВ отметил, что моряки снарядили корабль в поход за трое суток, тогда как планово корабль должен готовиться к подобному походу 45 дней. «И это говорит о том, что флот действительно боеготовый», - сказал он.

Как отметил В.САРАТОВ, эвакуированные будут на автобусах отправлены на автомобильный и железнодорожный вокзалы. По его информации, 40 человек останутся ночевать в гостиницах города.

Командир похода корабля, капитан первого ранга Роман ГЛАДКИЙ сообщил журналистам, что «Костянтин Ольшанський» за время похода преодолел 2 тысячи 847 миль. По его информации, среди эвакуированных, в частности, приблизительно 45% - врачи, медсестры и приблизительно 15% - представители компаний.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 23 марта «Костянтин Ольшанський» вышел из Севастополя в Средиземное море с целью выполнения гуманитарной миссии по эвакуации граждан Украины из Ливии.

Корабль 4 апреля в международном морском порту Триполи взял на борт 85 граждан Украины и 108 граждан других государств с целью эвакуации из Ливии.

5 апреля «Костянтин Ольшанський» доставил на Мальту (порт Валетта) 80 эвакуированных (преимущественно граждан стран Евросоюза и США).

Вечером 6 апреля корабль, пополнив запасы горючего и воды, с 113 эвакуированными пассажирами на борту покинул Валетту и взял курс на Севастополь.

Среди 28 иностранцев на борту находились 16 граждан Беларуси, трое - России, трое - Ливии, по двое граждан Молдовы и Узбекистана, по одному - Ирака и Болгарии.