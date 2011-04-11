ЮЖД 16 апреля отправит в первый рейс новый поезд «Георгий Береговой»

15 апреля состоятся торжественные мероприятия, посвященные пуску поезда № 92/91 «Георгий Береговой» сообщением Полтава — Москва, который отправится в первый рейс 16 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Южной железной дороги.

Презентация «именного» поезда пройдёт на станции Карловка, где к 90-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Георгия Берегового также откроется реконструированный вокзал и мемориальная доска в его честь.

Реконструкция вокзала станции Карловка выполнена Южной железной дорогой в рамках проводимой электрификации участка Полтава — Красноград — Лозовая. Кроме Карловки на этом участке будут реконструированы вокзалы станций Селещина, Красноград, Кегичевка, Сахновщина, проведена модернизация всей железнодорожной инфраструктуры.

Справка УНИАН. Г.БЕРЕГОВОЙ (15 апреля 1921 года — 30 июня 1995 года) — лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — за полёт в космос).