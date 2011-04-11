«Борисполь» в 1-м квартале увеличил пассажиропоток на 25%

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» в 1-м квартале 2011 г. увеличил обслуживание пассажиров на 25% - до 1 млн. 424,5 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

При этом количество обслуженных аэропортом рейсов выросло на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 23 тыс. 120 рейсов.

Грузопотоки аэропорта выросли на 18% - до 6 510 тонн, почтовые потоки — на 7% - до 1 249 тонн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» является главными воздушными воротами Украины и обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Аэропорт находится на пересечении многих воздушных трасс, проходящих из Азии в Европу, Америку и в обратном направлении, и является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы. Из аэропорта «Борисполь» более 50 авиакомпаний осуществляют регулярные пассажирские рейсы на 100 маршрутах международных и украинских рейсов.