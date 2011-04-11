В команде арестованного в Венесуэле греческого судна есть двое украинцев

В Венесуэле по подозрению в перевозке наркотиков было арестовано судно Maria L (флаг – Греция, порт регистрации - Пирей), среди членов экипажа которого есть двое граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, об этом проинформировало Посольство Украины в Греческой Республике.

По данным дипучреждения, представитель компании-оператора Vrontados S.A. нанял венесуэльскую юридическую компанию для представления защиты членам экипажа в суде.

В настоящее время материалы по делу переданы в прокуратуру для вынесения соответствующего решения.

Украинские моряки находятся на борту судна Maria L.

Дело находится на особом контроле в Посольстве Украины в Греческой Республике и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, по данным издания «Морской бюллетень «Совфрахт», представители венесуэльской власти в результате выявления на судне 400 кг кокаина задержали греческий балкер Maria L. и арестовали экипаж, в состав которого входят граждане Украины.