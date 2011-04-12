«Белавиа» в июне возобновит авиасообщение между Минском и Симферополем

Национальная авиакомпания Беларуси «Белавиа» со второй половины июня начнет выполнять рейсы по маршруту «Минск-Симферополь», которые были прекращены три года назад.

Об этом УНИАН сообщил Курортно-информационный центр Крыма со ссылкой на начальника службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа» Дмитрия СКОРОСКОКОВА.

«Авиасообщение между Минском и Симферополем отсутствовало три года. В этом году мы восстановили этот рейс», - сказал Д.СКОРОСКОКОВ.

Первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Александр ЛИЕВ заявил, что отели и санатории полуострова сетовали на то, что между Крымом и Беларусью отсутствует авиасообщение. «Два месяца назад крымский премьер Василий ДЖАРТЫ письменно обратился в Министерство транспорта Беларуси с просьбой возобновить такие рейсы. В свою очередь наш аэропорт "Симферополь" предложил 20-процентную скидку на свои услуги», - сказал он.

А.ЛИЕВ считает, что возобновление такого авиасообщения увеличит туристический поток в Крым из Беларуси. «При этом это позволит привлечь качественно нового туриста, который предпочитает комфортный трансфер и, соответственно, качественный отдых», - заявил замминистра.

По сообщениям белорусских СМИ, рейсы планируется организовывать дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Их будут выполнять самолеты «Боинг 737/500» и «Боинг 737/300».

Три года назад рейсы были прекращены по экономическим соображениям: они не окупали себя. Решение о возобновлении авиасообщения между Минском и Симферополем принято в связи с модернизацией воздушного флота.