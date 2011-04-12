Москва. В этом году в рамках проекта «Морской старт» планируется осуществить два пуска.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал вице-президент ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Александр ПЫЗИН.

«Программа «Морской старт» запускается в этом году вновь. Две ракеты готовы и планируется в середине года и конце года сделать два старта», - сказал А.ПЫЗИН

Он также отметил, что в рамках программы «Наземный старт» будет осуществлен один пуск.

А.ПЫЗИН напомнил, что эти пуски осуществляются на ракете «Днепр», производящейся на «Южмаше».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.

Международный космический проект «Морской старт» был признан научно-техническим прорывом 2009 года на международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября 2009 года в Республике Корея.

В проекте с 1995 года принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (г. Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов.

«Морской старт» - пока единственный в мире проект, которая осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.