ИМТП объявил предквалификацию на реконструкцию трех причалов по кредиту ЕБРР

Государственное предприятие «Ильичевский морской торговый порт» приглашает к предквалификации на Контракт на выполнение строительных работ по реконструкции причалов № № 7, 8 и 9 порта в рамках кредита Европейского банка реконструкции и развития. Объявление размещено на сайте порта.

Как отмечается в сообщении, приглашение к предквалификации следует за общим извещением о закупках в рамках проекта, которое было опубликовано на официальном интернет-ресурсе ЕБРР и обновлено 5 апреля 2011 г

Предложения принимаются для фирм и совместных предприятий любых стран до 23 мая 2011 г.

Эта предквалификация и последующие тендерные процедуры касаются только строительных работ по реконструкции причалов № № 7, 8 и 9, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля стало известно, что ЕБРР согласился перенести последнюю дату предоставления кредита ГП «Ильичевский морской торговый порт» с 1 декабря 2010 г. на 1 мая 2014 г. Об этом УНИАН сообщили в ИМТП.

Напомним, тендер по реконструкции причалов был аннулирован, второй - по закупке перегрузочной техники - был приостановлен еще до подачи предложений потенциальными участниками. Как поясняли в порту, тендеры были приостановлены в связи с изменением конъюнктуры рынка за время, пока шли судебные дела вокруг тендера по реконструкции причалов.

Справка УНИАН. ИМТП в 2007 году получил кредит Европейского банка реконструкции и развития для выполнения проекта «Развитие инфраструктуры Ильичевского морского торгового порта» на сумму 26 млн. евро. Этот проект включает в себя реконструкцию существующих трех причалов, их оборудование перегрузочной техникой, и дноуглубительные работы для увеличения глубины сначала до 14,5 м, а в дальнейшем до 16 м. Кредит предоставлен на 15 лет с отсрочкой проплат основной суммы долга на четыре года. Общая стоимость проекта - 38,9 млн. евро.

Целью проекта является увеличение эксплуатационной надежности и эффективности предоставления портовых услуг, а также решение важной транспортной проблемы в рамках содействия развитию крупнейшего контейнерного терминала на Черном море.