ПЖД получила свыше 58% компенсации за перевозку льготников

За первый квартал текущего года в пригородном сообщении поездами Приднепровской железной дороги (ПЖД) перевезено 1,3 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 7 млн. грн., при этом из местных бюджетов компенсировано 58,6% (4,1 млн. грн.) затрат на перевозку льготников.

Об этом УНИАН сообщили в ПЖД.

В целом за три месяца 2011 года Приднепровская железная дорога перевезла 2 млн. 721,2 тыс. пассажиров в пригородном сообщении.

Выручка от пригородных перевозок за этот период составила 14 млн. 097,9 тыс. грн.

Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 90 млн. пассажиров. В состав магистрали входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 61 тыс. человек.