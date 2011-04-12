«ЗАЗ» увеличил производство легковых авто в 4,3 раза

Крупнейший в Украине производитель легковых автомобилей ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ, г. Запорожье) в январе-марте т.г. увеличил производство легковых автомобилей в 4,3 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, до 13,708 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит ЗАЗ.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. ЗАЗ не производил автобусы, а также произвел 238 грузовых автомобилей.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году ЗАЗ сократил производство легковых автомобилей на 3,8%, по сравнению с 2009 годом, до 42,266 тыс. штук. В 2010 году ЗАЗ увеличил производство автобусов на 86,9%, по сравнению с 2009 годом, до 344 штук, а также увеличил производство грузовых автомобилей на 40,4% - до 2855 штук.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.