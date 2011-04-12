Число абонентов компании ВОЛЯ, пользующихся электронными счетами, увеличилось в 2,5 раза

С момента старта информационной кампании в октябре прошлого года, направленной на ресурсосбережение, число абонентов, которые отказались от бумажных счетов в пользу электронных – увеличилось в 2.5 раза. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина Сигда.

Она отметила, что в компании рассчитывают, как минимум, удвоить в 2011 году число абонентов, которые отказываются от бумажных счетов в пользу электронных и используют электронные платежные системы. Интернет открыл широкие возможности для энерго- и ресурсосбережения, а также для экономии расходов в целом.

«Компания ВОЛЯ проводит активную информационную кампанию по популяризации электронных систем оплаты, которая предусматривает переход к электронным счетам и одновременный отказ от бумажных счетов, направляемых абонентам по почте», - отметила А.Сигда.

В рамках этой программы компания ВОЛЯ совместно со скаутской организацией «Пласт» организовала во Львове акцию «Парки - вместо бумажных счетов». В частности, участники «зеленой» инициативы ВОЛИ, среди которых сотрудники компании и члены скаутской организации «Пласт», высадили саженцы деревьев в сквере по ул. Героев УПА, который находится по дороге из центра города до львовского аэропорта и именно на этом пути гости города формируют первые впечатления о Львове.

Поэтапная комплексная программа ВОЛИ по экономному использованию ресурсов официально стартовала в 2008 году, хотя основные ее принципы применялись в компании со дня ее создания. Одно из направлений, непосредственными участниками которого являются также абоненты, это постепенный переход к электронным счетам и полностью интерактивного управления услугами, включая пополнение лицевых счетов в режиме онлайн.

В прошлом году в начале учебного года сотрудники компании предложили руководству нескольких киевских школ, где учатся их дети, посадить школьные парки. Деревья для создания таких зеленых оазисов ВОЛЯ закупила в белоцерковском дендропарке «Александрия» на средства, сэкономленные благодаря постепенному переходу киевлян к электронным счетам и электронных систем оплаты.

Кроме Львова, «зеленые» акции, в поддержку кампании по ресурсосбережению, ВОЛЯ проведет в апреле в Киеве, Полтаве и Харькове.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, которая включает информацию и развлечения - доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации - высокоскоростной Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.