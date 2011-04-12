Автопроизводители и автоимпортеры договорились о проведении автосалона

Ассоциация автопроизводителей Украины (УкрАвтоПром) и Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) договорились о проведении в этом году единого Киевского международного автосалона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Киевского международного автосалона.

В сообщении отмечается, что преодоление последствий кризисных явлений в экономике требует объединения усилий «УкрАвтоПрома» и ВААИД.

«Решение о совместном проведении Киевского международного автосалона 25-29 мая 2011 года на территории Международного выставочного центра уже принято. Переговоры успешно завершены», – отмечено в сообщении.

Представители ассоциаций, объединяющих ВААИД, УкрАвтоПром и выставочного оператора (компания «АвтоЭкспо»), в результате многочисленных встреч и консультаций выработали общую стратегию подготовки и проведения Киевского международного автосалона.

«Во имя объединения авторынка Украины участниками переговоров было принято решение – предложить участвовать в экспозиции автосалона всем без исключения операторам рынка легковых автомобилей на равных условиях, цена единицы выставочной площади одинакова для представителей обеих ассоциаций и не превышает рекомендованной в результате маркетинговых исследований», – сказано в сообщении.

При этом отмечено, что цена единицы выставочной площади позволяет любой автомобильной компании сформировать достаточно экономный бюджет участия в автосалоне в современных пост-кризисных условиях.

«Мировой экономический кризис существенно отразился на уровне продаж автомобилей, именно поэтому, ВААИД, УкрАвтоПром и «АвтоЭкспо», понимая важность совместных действий, изыскали возможность предложить указанные выше, равные условия участия для автомобильных брендов», – добавлено в сообщении.

При этом, распорядитель Киевского международного автосалона – компания «АвтоЭкспо» гарантирует высокий уровень промо-кампании мотор-шоу и высокий уровень его организации.

Напомним, ранее в Украине одновременно проводились два автосалона – «Киевский международный автосалон SIA» и «ВААИД Kyiv Automotive Show».