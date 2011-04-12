Одесский морской порт открыл круизный сезон

11 апреля судозаходом лайнера Melody круизной компании MSC Cruises открыт круизный навигационный сезон 2011 года в Одесском порту. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Теплоход с 948 иностранными пассажирами на борту прибыл из Ялты. Судно под флагом Панамы имеет длину почти 205 метров. После Одессы судно взяло курс на Стамбул.

Как отмечается в сообщении, открытие сезона ОМТП в этом году откладывалось дважды. Первый раз 31 марта из-за тумана в Одесском заливе, а второй - 9 апреля из за сильного шторма.

Напомним, круизная компания MSC CRUISES входит в четверку самых известных круизных компаний мира. За последние два года она увеличила количество судозаходов в порты Черноморского региона.