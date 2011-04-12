Корпорация «Эталон» увеличила производство автобусов в 2,6 раза

ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», в январе-марте 2011 года увеличили производство автобусов различных модификаций в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 262 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит корпорация «Эталон».

В сообщении отмечается, что в марте т.г. корпорация «Эталон» увеличила производство автобусов в 5,3 раза по сравнению с мартом 2010 года – до 90 штук.

Также в январе-марте корпорация увеличила производство грузовых автомобилей в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 56 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году корпорация «Эталон» увеличила производство автобусов различных модификаций в 3,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 1008 штук.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.

ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.