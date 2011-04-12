КрАСЗ сократил производство на 26%

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-марте сократило производство легковых автомобилей различных марок и модификаций на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2001 штуки.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в марте КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок на 20% по сравнению с мартом 2010 года – до 660 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок и модификаций на 69,2% по сравнению с 2009 годом – до 6341 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав Группы компаний «АИС», осуществляет крупноузловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.