Азаров выступает за скорейшее создание украинско-российского авиационного СП

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за скорейшее завершение работы по созданию украинско-российского СП в авиационной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Следовало бы завершить в ближайшее время все процедуры по созданию совместного предприятия между ГАК «Антонов» и Объединенной авиастроительной корпорацией», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил необходимость активизировать работу украинских и российских авиапредприятий по производству пассажирских самолетов АН-140, АН-148, АН-158 и военно-транспортных самолетов АН-70 и АН-124.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2010 г. в Киеве было подписано соглашение о создании российско-украинского совместного предприятия ООО «ОАК - Антонов» между российской «Объединенной авиастроительной корпорацией и украинским Государственным авиастроительным концерном «Антонов». Оно будет заниматься вопросами координации деятельности предприятий концерна «Антонов» и ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» в направлениях закупки комплектующих, производства, маркетинга и продаж, а также послепродажного обслуживания совместной продукции и создания новых модификаций самолетов «Антонов».

В совместном предприятии на основе Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОАК – Гражданские самолеты» ОАО «ОАК» и ГАК «Антонов» будут владеть по 50% от величины уставного капитала.

К числу программ, над которыми будет работать СП, относятся: дальнейшее развитие проектов региональных реактивных самолетов нового поколения Ан-148 и Ан-158, пассажирского турбовинтового Ан-140, военно-транспортного самолета короткого взлета и посадки Ан-70, возобновление производства новых вариантов транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 февраля т.г. председатель правления ГАК «Антонов» Дмитрий КИВА сообщил, что совместное предприятие в составе украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России (ОАК) может начать работу уже в марте текущего года.

17 марта ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ГАК «Антонов» заключили договор купли-продажи доли в размере 50% в уставном капитале ООО «Управляющая компания «ОАК - Гражданские самолеты», на базе которого после прохождения необходимых корпоративных процедур будет создано совместное российско-украинское предприятие «ОАК-Антонов».

Справка УНИАН. В состав ГАК «Антонов» входят государственное предприятие «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и Киевский авиаремонтный завод 410 гражданской авиации.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им. Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.