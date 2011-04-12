Российское НПО "Мостовик" планирует построить в Кременчуге мост и завод

ООО "Научно-производственное объединение "Мостовик" (Омск, Россия) планирует построить мост и завод металлоконструкций в Кременчуге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам вице-мэр Кременчуга Владимир ТАРАТОРИН.

По его словам, соответствующий протокол о намерениях он подписал с заместителем руководителя департамента по ВЭД ООО «НПО «Мостовик» Андреем СМОЛЯКОВЫМ.

«Для реализации намерений строительства моста в Кременчуге через Днепр должны быть получены гарантии правительства Украины. Строительство завода металлоконструкций с выходом на мощность до 45 тыс. тонн продукции в год сократит стоимость возведения моста, поскольку в настоящее время комплектующие поставляются из России», – сказал В.ТАРАТОРИН.

«Для принятия окончательного решения о возможности реализации вышеупомянутого инвестиционного проекта уполномоченные представители сторон встречаются не позже 1 июня 2011 года», – сказано в подписанном документе.

В.ТАРАТОРИН также сообщил, что ТЭО моста через Днепр в Кременчуге уже разработано и власти города просят правительство выделить в 2011 году 26 млн. грн. на разработку рабочего проекта строительства. Стоимость строительства моста ранее оценивалось в 1,5 млрд. долл. Срок строительства – 7 лет.