Азаров выступает за скорейшую подготовку перехода через Керченский пролив

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выступает за скорейшее завершение подготовки технического задания по строительству перехода через Керченский пролив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве во время встречи с председателем правительства Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

«Считаю необходимым завершить в ближайшее время работу по подготовке технического задания на разработку технико-экономического обоснования строительства транспортного перехода, определение источников финансирования, объемов финансирования, заказчиков проекта, создание юридического лица по его управлению», – сказал Н.АЗАРОВ.

ВЭБ объявил конкурс на проведение маркетингового исследования по проекту строительства перехода через Керченский пролив

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2010 года в Москве был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством транспорта и связи Украины и «Внешэкономбанком» об организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

В конце января т.г. «Внешэкономбанк» (ВЭБ) объявил открытый конкурс на проведение маркетингового исследования по проекту строительства транспортного перехода через Керченский пролив между Российской Федерацией и Украиной. Согласно конкурсной документации, работы по проведению маркетингового исследования будут завершены в течение 180 дней с момента заключения контракта. Максимальная цена контракта составляет 30 млн. руб. с учетом НДС.