На Черниговском автозаводе выпущен первый украинско-белорусский троллейбус

С конвейера Черниговского автозавода сошел первый троллейбус модели 321 совместного производства с ОАО "Белкоммунмаш" (Республика Беларусь).

Как сообщает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю производства первого украинско-белорусского троллейбуса приняли участие глава Черниговской облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, председатель областного совета Анатолий МЕЛЬНИК, городской голова Александр СОКОЛОВ, президент корпорации "Эталон" Владимир БУТКО.

По словам В.ХОМЕНКО, черниговские троллейбусы доступны по категории "цена – качество" и будут удобными в использовании для жителей украинских городов. Кроме того, выпуск первого троллейбуса свидетельствует о налаживании взаимовыгодного сотрудничества с белорусской стороной.

Заместитель директора ОАО "Белкоммунмаш" Юрий КЛЕНЯТО сообщил, что еще два кузова для черниговских троллейбусов будут изготовлены в Минске, а после подписания лицензионного соглашения – их будут производить в Чернигове.

В.БУТКО отметил, что технические испытания троллейбуса и получение сертификата соответствия должны завершиться в апреле-мае, а затем начнется серийное производство троллейбусов. Конечной целью этого проекта является выпуск 25-30 троллейбусов ежемесячно с долей не меньше 51% узлов и комплектующих отечественного производства.

По его словам, ОАО "Черниговский автозавод" будет производить троллейбусы на внутренний рынок и будет работать только под заказ. Уже сегодня предприятие как потенциальных покупателей рассматривает Одессу, Суммы, Полтаву, Николаев и Чернигов. Кроме того, В.БУТКО считает целесообразным обратиться к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с предложением предусмотреть в государственном бюджете средства для обновления подвижного состава троллейбусов областных центров Украины. По его мнению, черниговские троллейбусы также могут использоваться и во время Евро-2012.

Руководитель корпорации "Эталон" уточнил, что черниговское предприятие будет работать исключительно на внутренний рынок, хотя в перспективе, при согласии белорусской стороны, возможно сотрудничество с соседними странами.

Стоимость черниговского троллейбуса, в зависимости от комплектации, составляет 175-200 тыс. долларов, что по оценкам специалистов на 30% ниже отечественных аналогов.

Напомним, ЗАО "Черниговский автозавод" и ОАО "Белкоммунмаш" подписали договор о сотрудничестве, предусматривающий поэтапный план развития производства троллейбусов на площадях автозавода в Чернигове. Конечной целью проекта является выпуск 25-30 троллейбусов ежемесячно с долей не меньше 51% узлов и комплектующих отечественного производства.