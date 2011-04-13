Колесников в Москве обсудит вопросы сотрудничества Украины и России в транспортной сфере

13-14 апреля в Москве пройдет девятое заседание подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Сопредседатели подкомиссии - вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ и министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Представители украинской и российской сторон обсудят вопросы сотрудничества стран в транспортной сфере. В частности, речь будет идти о сотрудничестве в водной, железнодорожной, автомобильной, авиационной отраслях и дорожном хозяйстве, организации работы по безопасности на транспорте.

Кроме того, члены подкомиссии обсудят реализацию проекта мостового перехода через Керченский пролив.