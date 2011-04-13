Украина заняла 90-е место в рейтинге стран по развитию информационных технологий (так называемый индекс развитости ИКТ) в 2010 - 2011 гг. Всемирного экономического форума (ВЭФ), опустившись с 82-го места по сравнению с прошлым рейтингом 2009 - 2010 гг. Об этом сообщается в отчете, представленном на сайте ВЭФ.

Лидерами по развитию информационных технологий в мире продолжают оставаться Швеция и Сингапур, третье место заняла Финляндия (в прошлом рейтинге занимала 6-е место), на четвертом-пятом местах находятся Швейцария и США, сохранившие свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. В десятку также вошли Тайвань, Дания, Канада, Норвегия и Корея.

Китай переместился в рейтинге на одну позицию выше и занял 36-ое место. Также улучшила свое положение и Россия, переместившись на три позиции верх по сравнению с предыдущим рейтингом и занявшая 77-ю позицию.

Среди бывших республик СССР наиболее высокую позицию заняла в последнем рейтинге Эстония - 26-е место, Литва находится на 42-м месте и Латвия – на 52-м.

Индекс развитости ИКТ основан на комбинации общедоступных статистических данных и результатов опроса руководителей компаний, всего в рейтинге ВЭФ исследуется состояние информационных технологий в 138 странах.