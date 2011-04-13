«Укрзализныця» меняет подход к отбору проводников

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК инициирует изменения системы отбора персонала и его трудоустройства в пассажирском секторе.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», в частности, речь идет о проводниках, которых на украинских железных работает более 22 тыс. человек.

Необходимость проведения таких мер вызвана значительным количеством нарушений и злоупотреблений проводниками поездов при выполнении своих служебных обязанностей.

По мнению генерального директора «Укрзализныци», улучшить ситуацию с обслуживанием пассажиров и уменьшить количество нарушений можно лишь за счет исключения человеческого фактора из процесса отбора проводников и назначения их на определенные маршруты. «Внедрение автоматизированных систем в процессе подбора специалистов и минимизация человеческого фактора - таковы первоочередные задачи по улучшению ситуации с обслуживанием пассажиров в поездах. Решать, на какой маршрут попадет тот или иной проводник, будет автоматизированная система, а не руководитель подразделения или начальник поезда», - отметил В.КОЗАК.

Как отмечают в ведомстве, уже вскоре автоматизированная система будет выбирать кандидатов из сформированного кадрового резерва. Второй этап - из базы проводников та же автоматизированная система по принципу случайных чисел будет формировать бригады проводников на тот или иной маршрут. Кроме того, предусмотрено, что через определенный промежуток времени в автоматическом режиме будет происходить ротация экипажа.

Таким образом, одним из приоритетов своей деятельности новое руководство «Укрзализныци» ставит широкое применение автоматизированных систем и процессов, которые позволяют избежать субъективного влияния должностного лица на процесс принятия решений.