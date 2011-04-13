«Укрзализныця» отказывается от ревизоров

На железнодорожном транспорте Украины качественно меняются подходы к организации контрольно-ревизионной работы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК поручил структурным подразделениям в сжатые сроки осуществить реформирование системы инспектирования поездов с целью повышения эффективности работы контрольно-ревизионных подразделений.

Согласно сообщению, 4 апреля этого года В.КОЗАК подписал приказ, согласно которому начальники железных дорог обязаны ликвидировать отделы ревизий и контроля пассажирских поездов служб контроля и внутреннего аудита и должности работников контрольно-ревизионных отделов, служб пригородных пассажирских перевозок, дирекций железнодорожных перевозок, других подразделений железных дорог, выполняющих проверки в пригородных поездах.

В связи с этим, освободится 67 работников отделов ревизий и контроля пассажирских поездов, 53 работника контрольно-ревизионных отделов в секторе пригородных перевозок, а также - около 70 ревизоров дирекций железнодорожных перевозок Львовской железной дороги и других ее подразделений. По данным ведомства, все они будут трудоустроены на железных дорогах с учетом квалификации, опыта работы и образования.

Вместо этого, бороться с безбилетными пассажирами будет более действенная и эффективная Инспекция по контролю обслуживания пассажиров на вокзалах и в поездах, которая находится в структуре «Укрзализныци». Из ее специалистов будут созданы мобильные группы, которые будут осуществлять внеплановые рейды и плановые проверки.

Руководство «Укрзализныци» убеждено, что меры по усовершенствованию контрольно-ревизионной работы сделают ее эффективной, будут способствовать качественному и добросовестному выполнению работниками своих обязанностей, способствовать повышению уровня доходности от пассажирских перевозок, а также сэкономят средства, которые ранее тратились на содержание большого штата ревизоров.