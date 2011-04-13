«Укрзализныця» намерена автоматизировать процесс закупки товарно-материальных ценностей

Одним из приоритетов своей деятельности новое руководство «Укрзализныци» ставит широкое применение автоматизированных систем и процессов, которые позволяют избежать субъективного влияния должностного лица на процесс принятия решений.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на гендиректора ведомства Владимира КОЗАКА, в частности, такие изменения ожидаются в системе закупки товарно-материальных ценностей.

«Укрзализныця» будет применять открытые электронные торги, открытые заявки и прозрачный процесс определения победителя.

"Такая организация процесса позволит убрать основу для злоупотреблений и сделает закупки товарно-материальных ценностей максимально открытыми и прозрачными», - отметил В.КОЗАК.

Напомним, «Укрзализныця» также намерена внедрить автоматизированные системы в процессе подбора специалистов на железные дороги, в частности, проводников.