AirBaltic с мая увеличит количество рейсов из Риги в Симферополь

Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic намерена с 17 мая увеличить количество рейсов из Риги в Симферополь на один – до трех в неделю.

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центр Крыма, об этом было заявлено на пресс-конференции в Риге с участием представителей авиакомпании, рижской мэрии и Министерства курортов и туризма Крыма.

«Благодаря помощи крымских властей с середины мая из столицы Латвии в Симферополь еженедельно будет осуществляться три рейса на самолетах «Боинг-737», – сказано в пресс-релизе.

Директор Рижского бюро по развитию туризма (RTAB) Гастонс НЕЙМАНИС выразил надежду на то, что увеличение количества авиарейсов по маршруту Рига – Симферополь будет способствовать развитию двухстороннего туристического потока.

По данным рижских туроператоров, Крым входит в пятерку наиболее популярных туристических направлений среди жителей Риги.

Минкурортов Крыма и власти Риги намерены создать рабочую группу по расширению двухстороннего сотрудничества в сфере туризма и рассматривают возможность установления побратимских связей между столицей Латвии и Симферополем.