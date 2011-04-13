ДЖД выиграла суд первой инстанции относительно курения в поездах

Госпредприятие «Донецкая железная дорога» выиграло суд первой инстанции относительно курения в поездах.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ДЖД.

Согласно сообщению, 11 апреля 2011 года Горняцкий районный суд г. Макеевки, рассмотрев в открытом судебном заседании иск Игоря МАРУСЕНКО о защите прав потребителя и возмещении морального ущерба (дело № 2-854), вынес решение отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Донецкой области в течение десяти дней с момента объявления.

Напомним, И.МАРУСЕНКО обратился в Горняцкий районный суд г. Макеевки с исковым заявлением к ГП «Донецкая железная дорога» о защите прав потребителей и возмещении морального ущерба в сумме 3000 гривен в связи с запретом курить в вагонах поезда, ссылаясь на то, что ответчик нарушил его конституционные права как свободного гражданина Украины.

Справка УНИАН. С июля 2009 года курить в украинских поездах запрещено – полностью вступил в силу закон о запрете курения в общественных местах, а именно ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О мерах по предупреждению и уменьшению потребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».