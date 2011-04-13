ЮЖД завершит модернизацию участка Гребенка-Полтава к лету

На Южной железной дороге (ЮЖД) идет работа по модернизации участка Гребенка-Полтава, которую планируется завершить до начала летних перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ЮЖД.

Согласно сообщению, специалистами путевого хозяйства уже модернизировано 5,2 км железной дороги перегона Тарнавщина – блок-пост 190 км, этот участок сдан в эксплуатацию 10 апреля. Ранее модернизировано 4,8 км пути на перегоне блок-пост 167 – блок-пост 172. Уже начались работы по модернизации 7,7 км пути на участке Гребенка-Боярский, а также продолжаются на 10,6 км участка Ромодан – Кибинцы. Благодаря модернизации пути появится возможность для движения пассажирских поездов со скоростью до 160 км/год.

Для этого также укладываются новые стрелочные переводы, при монтаже которых будет применена алюминиево-термитная сварка, которая предотвращает образование стыков.

Напомним, участок Гребенка-Полтава входит в национальный транспортный коридор Киев-Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк.